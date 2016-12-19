Hacı Yusufoğullarından Durmuş Ali ve Fadime Özcan ailesinin oğlu, Kadriye Özcan’ın eşi, Durmuş, Erkan, Zafer, Metin, Belgin ve Meral kardeşlerin babası, Emiş Sağ ve Nurgal Kılınç’ın ağabeyi, Necati Karcıoğlu’nun kayınpederi Bursa'da ikamet eden Şevket Özcan, 78 yaşında hayatını kaybetmiştir. Cenazesi, 20 Aralık 2016 Salı günü öğle namazına müteakiben Bursa’da defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i, Bursa’da kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye için telefonlar:

Oğlu Durmuş: 0 535 698 39 14,

Oğlu Erkan: 0 535 691 66 23,

Oğlu Zafer: 0 530 060 27 08,

Oğlu Metin: 0 507 972 13 95.