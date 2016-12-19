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Şevket Özcan 78 yaşında

Hacı Yusufoğullarından Durmuş Ali ve Fadime Özcan ailesinin oğlu,

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Şevket Özcan 78 yaşında

Hacı Yusufoğullarından Durmuş Ali ve Fadime Özcan ailesinin oğlu, Kadriye Özcan’ın eşi, Durmuş, Erkan, Zafer, Metin, Belgin ve Meral kardeşlerin babası, Emiş Sağ ve Nurgal Kılınç’ın ağabeyi, Necati Karcıoğlu’nun kayınpederi Bursa'da ikamet eden Şevket Özcan, 78 yaşında hayatını kaybetmiştir. Cenazesi, 20 Aralık 2016 Salı günü öğle namazına müteakiben Bursa’da defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i, Bursa’da kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye için telefonlar:

Oğlu Durmuş: 0 535 698 39 14,

Oğlu Erkan: 0 535 691 66 23,

Oğlu Zafer: 0 530 060 27 08,

Oğlu Metin: 0 507 972 13 95.

 

 

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Hamdi ogun 3 gün önce

Merhuma Allah'tan rahmet , ailesine başsağlığı dilerim

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Mesut Koprubasi 3 gün önce

Şevket Abimin vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Allah Rahmet eylesin. Mekanı Cennet Olsun İnşAllah. Eşine Evlatlarına Kardeşlerine Yakınlarına Sevenlerine Başsağlığı Dilerim.

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Erdal öztürk 3 gün önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun. Başınız sağolsun elbistan

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OKTAY-VURAL 3 gün önce

MAHALLEMİZİN BÜYÜGÜ ABİMİZİN ÖLÜMÜ BİZLERİDE ÜZMÜŞTÜR MEKANI CENNET OLSUN SEVENLERİNİN YAKINLARININ BAŞI SAGOLSUN

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Ömer karcıoğlu 3 gün önce

Allah rahmet eylesin sevgili dedemizi kaybettik Allah mekanını cennet etsin..

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MEHMET ÖZCAN 1 gün önce

Mekanın Cennet Olsun.

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bahattin erten 2 gün önce

Allah rahmet eylesin mekanın cennet olsun yaşar abim.yakınlarıne Allah sabırlar versin.

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METİN UZMAN 2 gün önce

DEĞERLİ BÜYÜĞÜMÜZ ŞEVKET AMCANIN ÖLÜMÜNÜ ÜZÜNTÜYLE KARŞILAR AİLESİ VE YAKINLARININ A BAŞSAĞLIĞI DİLERİM .

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