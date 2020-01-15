Şevket Bostancı 90 yaşında

Ketizmen (Taşburun) mahallesinden merhum Mehmet Bostancı hocanın ve Ayşe Fatma Bostancı ailesinin oğlu, Kastamonu Taşköprü Germeç’ten Sabiha Tekin Bostancı’nın eşi, Sümerbank’tan emekli Makine Mühendisi Kadriye Bucak Bostancı, Ziraat Odası Müfettişi Mehmet Bostancı, TRT Emekli Kameramanı Gazeteci Şakir Bostancı, Aynur Bostancı ve Şennur Gencer Bostancı’nın babaları, Yüksek İnşaat Mühendisi Celal Bucak, Eczacı Adnan Gencer, Çiğdem Canpolat Bostancı, Matematik Öğretmeni Arzu Çilingiroğlu Bostancı’nın kayınpederleri, Diş Hekimi Ayşe İlay Baydili, Yüksek İnşaat Mühendisi Berzah Gencer, Mimar Buğra Gencer, Zişan Gencer, Bilgisayar Mühendisi Enes Bucak, Avukat Elif Bucak, Bilgisayar Mühendisi Şevket Kaan Bostancı, Endüstri Mühendisi Erva Bengisu Bostancı, Diş Hekimi Muhammed Duhan Bostancı, Ahmed İlteber Bostancı ve Mustafa Kürşad Bostancı’nın dedeleri Emekli Jandarma Kd.Başçavuş Şevket Bostancı 05.01.2020 Pazar günü Nevşehir’de vefat etmiştir.
Taziye için telefonlar:
Mehmet Bostancı 0 533 214 34 60
Şakir Bostancı 0 544 548 88 34