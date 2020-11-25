Berber Karalar kabilesinden Bedir Karaoğlan’ın kızı, postacı Kadir Karaoğlan’ın gelini, merhum çarşı esnaflarından Necip Karaoğlan’ın eşi, kuyumcu esnaflarından merhum Kadir, Mahir Karaoğlan ve Zekiye Bülbül’ün anneleri, eski esnaflardan Celal, Adil, Mehmet ve merhum Durdu Karaoğlan’ın kız kardeşleri, öğretmen Nazmiye Karaoğlan’ın kayınvalidesi 4 torun ninesi (Kaan, Sena, Can ve Yasemin’in nineleri) Sevim Karaoğlan vefat etmiştir. Cenazesi 25 Kasım 2020 Çarşamba günü öğle namazına müteakip Pınarbaşı Caminde namazı kılınarak Pınarbaşı mezarlığına defnedilecektir.
Taziye mezarlıkta bitecektir.
Pandemiden dolayı taziyeye gelinmemesi rica olunur.
Taziye telefonları:
Mahir Karaoğlan oğlu 0544 475 55 96
Zekiye Karaoğlan kızı 0539 697 76 46
Nazmiye Karaoğlan gelini 0505 728 02 62
Celal Karaoğlan abisi 0507 604 77 99
Adil Karaoğlan abisi 0545 437 58 98
Sevim Karaoğlan 77 yaşında
25 Kasım 2020 Çarşamba 09:44
Berber Karalar kabilesinden Bedir Karaoğlan’ın kızı, postacı Kadir Karaoğlan’ın gelini, merhum çarşı esnaflarından Necip Karaoğlan’ın eşi, kuyumcu esnaflarından merhum Kadir, Mahir Karaoğlan ve Zekiye Bülbül’ün anneleri, eski esnaflardan Celal, Adil, Mehmet ve merhum Durdu Karaoğlan’ın kız kardeşleri, öğretmen Nazmiye Karaoğlan’ın kayınvalidesi 4 torun ninesi (Kaan, Sena, Can ve Yasemin’in nineleri) Sevim Karaoğlan vefat etmiştir. Cenazesi 25 Kasım 2020 Çarşamba günü öğle namazına müteakip Pınarbaşı Caminde namazı kılınarak Pınarbaşı mezarlığına defnedilecektir.