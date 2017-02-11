Sevim Dal 37 yaşında

Karahasanuşağı mahallesinden Mehmet - Medine Karataş'ın kızı, Salih Dal'ın eşi, Miraç ve Zeynep Dal kardeşlerin annesi, Cuma, Ali Bayram ve Naci Karataş kardeşlerin kardeşi, Akveren mahallesinden Duran-İsmiye Dal ailesinin gelini, Sevim Dal, 15 aydır muzdarip bulunduğu amansız hastalığa yenik düşerek 10 Şubat 2017 Cuma günü vefat etmiştir.
Cenazesi 11 Şubat 2017 Cumartesi öğlen namazını müteakiben Saraykent Müftü Reşit Efendi Camiinden alınarak Karahasanuşağı Mahallesi aile kabristanlığına defnedilecektir.
Kur’an-ı Kerim’i Saraykent Yunus Emre Mahallesi Kentpark AVM karşısı pazar yeri civarı Aslan Apartmanında kendi hanelerinde okunacaktır.
Taziye için telefonlar:
0 544 889 83 85 eşi Salih,
0 545 867 07 25 kardeşi Ali Bayram,
0 545 532 00 77 kayınpederi Duran.