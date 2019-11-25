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Sevil Alan

Sevil Alan

Sevil Alan

Mübaşir İbrahim Örnek’in torunu, merhum Mehmet Ali ve Nazimiye Alan ailesinin kızı, merhum Cemil Alan’ın kız kardeşi Sevil Alan, vefat etmiştir. Cenazesi, 25 Kasım 2019 Pazartesi günü ikindi namazına müteakiben Kahramanmaraş’ta defnedilecektir.

 


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