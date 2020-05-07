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Sevgi Yıldız Türkmen 60 yaşında,

Sevgi Yıldız Türkmen 60 yaşında,
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Aslen Afşin Suluk mahallesinden olup Elbistan Esentepe mahallesinde ikamet eden merhum Dede ve Melek Türkmen ailesinin kızı, merhum Salih, terzi Fevzi, merhum Musa, Diş Hastanesi personeli Durmuş Ali, Belediye personeli Ramazan, Gülcihan, Fadime ve Seher kardeşlerin kardeşi, Cem, Durmuş, Hakan, Durdu, Fatih, Remziye ve merhum Emre kardeşlerin annesi, Tekin Akcan'ın kaynanası Sevgi Yıldız Türkmen vefat etmiştir.

Cenazesi 08 Mayıs 2020 Cuma günü öğlen namazına müteakip Yeşilova Camiinde cenaze namazı kılınarak Gariplik mezarlığına defnedilecektir. 

Taziye için telefonlar :

0 544 377 42 46 kardeşi Ramazan Türkmen

0 544 446 42 82 oğlu Cem Çetin 

0 542 256 05 57 kardeşi Durmuş Ali Türkmen 

0 545 875 96 83 oğlu Fatih Yıldız

 


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