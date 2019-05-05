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Sevgi Yıldırım 64 yaşında

Sevgi Yıldırım 64 yaşında

Sevgi Yıldırım 64 yaşında
 

Aslen Elbistan’a bağlı İğde Mahallesi’nden olup Ali ve Navruz Kırlangıç ailesinin kızı, Hacı Yıldırım’ın gelini, Yusuf Yıldırım’ın eşi, Bülent, Tarık, Turgay, Zeki, Hakkı, Güldöne kardeşlerin annesi, Akif Yıldırım’ın kayınvalidesi, İsmail Kırlangıç ve Sevim Güneş kardeşlerin ablası Sevgi Yıldırım 64 yaşında vefat etmiştir. Cenazesi, 6 Mayıs 2019 Pazartesi günü öğle namazına müteakip İğde Merkez Cami’inden kaldırılacaktır. Kur’an-ı Kerim’i İğde Mahallesi’nde kendi hanelerinde okunacaktır.

 Taziye için telefonlar:

 0542 595 4258 oğlu Turgay

0537 968 4673 kardeşi İsmail

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Yılmaz Kalkan 2 hafta önce

ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşaAllah

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AliÇAM 2 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun. Sevenlerinin ve yakınlarının başı sağolsun

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Süleyman kaya 2 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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MEHMET ADSAL 2 hafta önce

Mekanı cennet olsun yakınlarının başı sagolsun Allah rahmet eylesin

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Mehmet Aksoy 2 hafta önce

Allah gani gani rahmet eylesin mekanı cennet olsun tüm sevenlerine sabırı celil ihsan eylesin

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Hacı Durdu CEHİZ 2 hafta önce

Merhumeye Allah'tan Rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.Mekanı Cennet olsun.Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü-sakarya

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Bahittin Saykin ALMANYA 2 hafta önce

Merhumeye Allah’tan rahmet yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.

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Sait anteplioglu 2 hafta önce

Allah rahmet eylesin

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