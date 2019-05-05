Aslen Elbistan’a bağlı İğde Mahallesi’nden olup Ali ve Navruz Kırlangıç ailesinin kızı, Hacı Yıldırım’ın gelini, Yusuf Yıldırım’ın eşi, Bülent, Tarık, Turgay, Zeki, Hakkı, Güldöne kardeşlerin annesi, Akif Yıldırım’ın kayınvalidesi, İsmail Kırlangıç ve Sevim Güneş kardeşlerin ablası Sevgi Yıldırım 64 yaşında vefat etmiştir. Cenazesi, 6 Mayıs 2019 Pazartesi günü öğle namazına müteakip İğde Merkez Cami’inden kaldırılacaktır. Kur’an-ı Kerim’i İğde Mahallesi’nde kendi hanelerinde okunacaktır.
0537 968 4673 kardeşi İsmail
ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşaAllah