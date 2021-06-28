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Sevcihan Keçebir 51 yaşında

Sevcihan Keçebir 51 yaşında
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Sevcihan Keçebir 51 yaşında

Orhan ve Elif Keskin ailesinin kızı, merhum Celal ve Günay Keçebir'in gelini, Cuma Keçebir'in eşi, Merve Elif ve Melisa Keçebir'in anneleri, Beyhan Karabacak, Sonay Aslan ve Akın Keskin'in ablaları merhum Şıh Hamit ve Metin Keçebir'in yengeleri, Sevcihan Keçebir vefat etmiştir. Cenazesi 29 Haziran 2021 Salı günü Ulu Camii'nde öğlen namazından sonra namazı kılınarak Gariplik Mezarlığına defnedilecektir.

Kur’an-ı Kerim'i Yeşilyurt Mahallesi Safir-1 konutlarında kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye için telefon:

Eşi Cuma Keçebir: 0 533 658 57 35

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Anahtar Kelimeler:
Sevcihan Keçebir 51 Yaşında
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Sait anteplioglu 10 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun başınız sağolsun

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MEHMET AKİF CEYHAN 10 saat önce

ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN İNŞALLAH

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Adem Kancı 10 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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Ali Akarsu Istanbul 10 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun ailesine sabırlar dilerim

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Mustafa Yüce(şeker Fab emekli) 10 saat önce

Allah rahmet etsin mekanı cennet olsun inşAllah

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Fatih SÖNMEZ 10 saat önce

Allah Rahmet Eylesin Mekanı Cennet Olsun İnşAllah

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TAHSİN KUL 9 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun.

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Yakup 9 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah

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