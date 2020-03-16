Karcıoğlu kabilesinden Merhum Ahmet Karcıoğlu’nun kızı; Sefa Karcı, Samet Karcı, Nazmiye Acar, Türkan Tekin’in ablaları Afşin’de merhum (Tokmakların) Hafız Soydan’ın eşi Fevzi, Bekir, Sefa, Serpil Soydan’ın anneleri Servet Soydan vefat etmiştir. Cenazesi 15 Mart 2020 tarihinde Afşin asri mezarlığına defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i Afşin’de Pınarbaşı Mah. Çıkmaz Sok. No:6 kendi hanesinde okunmaktadır.
Taziye Telefonları:
Sefa Soydan :0 531 394 65 65
Bekir Soydan : 0 532 364 50 07
Sefa Karcı : 0 543 621 39 50