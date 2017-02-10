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Serkan Temel 19 yaşında

Köprübaşı mahallesinden Hasan ve Nuran Temel ailesinin oğlu,

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Serkan Temel 19 yaşında

Köprübaşı mahallesinden Hasan ve Nuran Temel ailesinin oğlu, Volkan Temel, Cihan Yıldırım ve Selin Salt kardeşlerin kardeşi, Şoför Çetin Küçük'ün yeğeni, Onur Salt ve Hacı Yıldırım'ın kayınbiraderi, Cevdet, Metin ve Nedim Temel kardeşlerin yeğeni, Serkan Temel, 10 Şubat 2017 günü vefat etmiştir.

Cenazesi 11 Şubat 2017 Cumartesi günü öğle namazını müteakip Ulu Camiinden alınarak Gariplik Mezarlığına defnedilecektir.

Kur’an-ı Kerim’i Ceyhan Mah. Aras Kargo arkası Özlem Apt. kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye için telefonlar:

0 542 595 81 18 babası Hasan,

0 544 501 04 27 amcası Cevdet.

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