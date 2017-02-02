Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Şerife Solak 88 yaşında

Güblüce Mahallesinden merhum Hacı Süleyman ve merhume Fatma Boynueğri ailesinin kızı

Bu haber kez okundu.

Şerife Solak 88 yaşında

            Güblüce Mahallesinden merhum Hacı Süleyman ve merhume Fatma Boynueğri ailesinin kızı, Ceyhan eski Mahalle Muhtarı merhum Mehmet Solak’ın eşi, Halil İbrahim ve Yusuf Boynueğri kardeşlerin ablası, merhum Muharrem, Ebubekir ve Fahri Boynueğri kardeşlerin kız kardeşi, Bekir Solak ve Fadime Dedeler kardeşlerin annesi, Adem Dedeler’in kayınvalidesi, Şerife Solak, 2 Şubat 2017 Perşembe vefat etmiştir.

            Cenazesi yarın Cuma namazına müteakip Ulu Camiinden alınarak Gariplik Mezarlığına defnedilecektir.

            Kur’an’ı Pınarbaşı Mah. Kışla Cad. Paksungur karşısı Nezih Apartmanı kendi hanesinde okunacaktır.

            Taziye için telefon:

            0 538 778 44 80 Yusuf Boynueğri,

            0 543 917 33 74 Bekir Solak.

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner1

banner27

banner25