Şerife Solak 88 yaşında

Güblüce Mahallesinden merhum Hacı Süleyman ve merhume Fatma Boynueğri ailesinin kızı, Ceyhan eski Mahalle Muhtarı merhum Mehmet Solak’ın eşi, Halil İbrahim ve Yusuf Boynueğri kardeşlerin ablası, merhum Muharrem, Ebubekir ve Fahri Boynueğri kardeşlerin kız kardeşi, Bekir Solak ve Fadime Dedeler kardeşlerin annesi, Adem Dedeler’in kayınvalidesi, Şerife Solak, 2 Şubat 2017 Perşembe vefat etmiştir.
Cenazesi yarın Cuma namazına müteakip Ulu Camiinden alınarak Gariplik Mezarlığına defnedilecektir.
Kur’an’ı Pınarbaşı Mah. Kışla Cad. Paksungur karşısı Nezih Apartmanı kendi hanesinde okunacaktır.
Taziye için telefon:
0 538 778 44 80 Yusuf Boynueğri,
0 543 917 33 74 Bekir Solak.