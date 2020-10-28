Güblüce mahallesinden Mustafa ve Emine Çiftçi’nin kızı adliyeden emekli müdür Mehmet Özdemir’in eşi; adliyeden emekli Nesimi ve gardiyan İrfan, Ömer, Ahmet kardeşlerin annesi, çarşı esnaflarından Mehmet Şahin ve Fahrettin Özer’in kayınvalidesi Şerife Özdemir vefat etmiştir.
Şerife Özdemir
28 Ekim 2020 Çarşamba 14:39
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Anahtar Kelimeler:Şerife Özdemir
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