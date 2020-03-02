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Şerife Deniz 86 yaşında

Şerife Deniz 86 yaşında
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 Çalış Mahallesin’den Merhum Musa ve Hüri Çelik' in Kızı Merhum Mehmet Deniz'in   eşi Adliye personeli Durdu Deniz, İsmail, Lütfi, Ayhan, Elif, Kafiye ve Rukiye  kardeşlerin anneleri mehrum İsmail, Duran, Hacı, Gazi, Erbakan, Melek, Senem Çelik kardeşlerin ablaları Memili Ağca, Sümmani Çelik, Ömer Biçer'in  Kayın Valideleri Şerife Deniz vefat etmiştir.

Cenazesi  3 Mart salı günü Öğle namazına müteakip Çalış Mahallesi’nde kılınacak namazın ardından aile mezarlığına defnedilecektir.

Kur’an-ı Kerim’i Çalış Mahallesi kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye Telefon:

 0 546 713 13  34 Oğlu İsmail

0530 323 4846 Oğlu Lütfi

0536 606 08 01 Oğlu  Ayhan


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