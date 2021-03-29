Şerif Uzman 64 Yaşında ;

Uzmanlar kabilesinden Lokantacı Ümmet Ali-Emine Uzman’ın oğlu, Şeref, Metin, Bilgin, Merve kardeşlerin abisi, Hacı, Remzi, Fadıl, Selim, Mürüvet kardeşlerin yeğenleri, Öğretmen İbrahim Uzman, Mühendis Halim Uzman, Basri Uzman ve Terzi Mustafa Uzman’ın dayısının oğlu Şerif Uzman ani kalp krizi sonucu 29 Mart 2021 Pazartesi günü vefat etmiştir. Cenazesi 30 Mart 2021 Salı günü İstanbul Bahçelievler camiinde öğlen namazından sonra namazı kılınarak İstanbul Bahçelievlerde toprağa verilecektir. Kur'an’ı Kerim'i İstanbul’da okunacaktır.
Taziye için Kardeşi Şeref :0542 657 65 44 , Öğretmen İbrahim Uzman: 0505 358 11 48, kardeşi Merve:0543 552 49 79