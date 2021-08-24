Şerif PAK 90 yaşında

Aslen Izgın mahallesinden olup Elbistan’da ikamet eden Adil, Ali ve Akif Pak ile Sabide Arslan, Halime Arslan, Ferda Kök, Ülfet Eci, Leyla Karahan, Hatice Dere’nin babası, Mürvet Pak ile Emine Pak’ın kayınbabası.Şerif Pak vefat etmiştir. Cenazesi 25 Ağustos Çarşamba günü öğle namazından sonra Izgın merkez camiinde namazı kılınarak Izgın aile mezarlığına defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim'i Pınarbaşı mahallesi Safir Gold konutları oğlu Akif Pak’ın evinde okunacaktır.

Taziye telefon :

0 (505) 625 47 10 oğlu Akif PAK

0 (554) 402 76 76 oğlu Adil PAK