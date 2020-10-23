Şeref Güneş 81 Yaşında

Güneşli mahallesinden merhum İbrahim ve Asiye Güneş’in oğlu; merhum Durmuş Ali Kafile Polat’ın damadı, merhum Semiye Güneş’in eşi, merhum Naci Polat’ın eniştesi, merhum Mustafa, merhum Hacı Mehmet, merhum Ahmet, Duran Ali Güneş, merhum Emine Güven, merhum Münire Berberoğlu, merhum Mürvet Tozlu ve Hatice Güneş kardeşlerin kardeşi, İbrahim, Oktay, Leman, Fuat ve Kubilay Güneş kardeşlerin babası Şeref Güneş vefat etmiştir. Cenazesi cuma namazına müteakiben gariplik camiinde namazı kılınarak gariplik mezarlığına defnedilecektir. Taziyesi çarşı market yanında bir gün okunacaktır.
Taziye Telefonu:
Oğlu İbrahim 0536 216 1719
Oğlu Oktay 0545 484 60 90
Oğlu Fuat 0537 988 20 98
Oğlu Kubilay 0544 574 6230
şereş abiye Allahtan rahmet tüm güneş ailesine Allahtan sabırlar dilerim . mekanı cennet olur inşAllah amin