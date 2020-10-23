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Şeref Güneş 81 Yaşında

Şeref Güneş 81 Yaşında
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Güneşli mahallesinden merhum İbrahim ve Asiye Güneş’in oğlu; merhum Durmuş Ali Kafile Polat’ın damadı, merhum Semiye Güneş’in eşi, merhum Naci Polat’ın eniştesi, merhum Mustafa, merhum Hacı Mehmet,  merhum Ahmet, Duran Ali Güneş, merhum Emine Güven, merhum Münire Berberoğlu, merhum Mürvet Tozlu ve Hatice Güneş kardeşlerin kardeşi, İbrahim, Oktay, Leman, Fuat ve Kubilay Güneş kardeşlerin babası Şeref Güneş vefat etmiştir. Cenazesi cuma namazına müteakiben gariplik camiinde namazı kılınarak gariplik mezarlığına defnedilecektir. Taziyesi çarşı market yanında bir gün okunacaktır.

Taziye Telefonu:
Oğlu İbrahim 0536 216 1719
Oğlu Oktay 0545 484 60 90
Oğlu Fuat 0537 988 20 98
Oğlu Kubilay 0544 574 6230


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Şeref Güneş 81 Yaşında
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BAHATTİN ERTEN 8 saat önce

şereş abiye Allahtan rahmet tüm güneş ailesine Allahtan sabırlar dilerim . mekanı cennet olur inşAllah amin

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Yılmaz kalkan 8 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah

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Mehmet Akif iNAL 8 saat önce

Allah rahmet eylesin. Mekânı cennet olsun. Aile fertlerinin,sevenlerinin başı sağ olsun.

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Ednoglu Mustafa 8 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun yakınlarının başı sağ olsun

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Mustafa TURAN 7 saat önce

ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN.

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Mesut Köprübaşı 7 saat önce

Şeref Güneş Abi'ye Allah'tan Rahmet Yakınlarına Başsağlığı Dilerim. Mekanı Cennet Olsun İnşAllah. Amin..

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Yusuf vucut 7 saat önce

Allah.rahmet eylesin mekani cennet olsun insAllah

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Münip. ÖZatay 7 saat önce

Allah rahmettesin yakınlarına sabır versin başınız sagolsun

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