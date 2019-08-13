Şengül Şahin 58 yaşında

Kızılcaoba Mahallesi’nden Eşe ve Yusuf Zihni Mete ailesinin kızı, Murat Şahin’in eşi, Ümit Şahin’in annesi, Kadir ve Mehmet Şahin ile Göksen Sungur’un yengeleri, Hasan, Şazenuş, Tebernuş ve Mesut Mete ile Ayten Doğan kardeşlerin kardeşi Şengül Şahin, vefat etmiştir. Cenazesi, ikindi namazına müteakiben Ulu Cami’inden alınıp Gariplik Mezarlığı’na defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i, Pınarbaşı Caddesi Kentpark yanındaki kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye için telefon:

0541 544 2614 eşi Murat Şahin