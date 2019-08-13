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Şengül Şahin 58 yaşında

Şengül Şahin 58 yaşında

Şengül Şahin 58 yaşında
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Kızılcaoba Mahallesi’nden Eşe ve Yusuf Zihni Mete ailesinin kızı, Murat Şahin’in eşi, Ümit Şahin’in annesi, Kadir ve Mehmet Şahin ile Göksen Sungur’un yengeleri, Hasan, Şazenuş, Tebernuş ve Mesut Mete ile Ayten Doğan kardeşlerin kardeşi Şengül Şahin, vefat etmiştir. Cenazesi, ikindi namazına müteakiben Ulu Cami’inden alınıp Gariplik Mezarlığı’na defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i, Pınarbaşı Caddesi Kentpark yanındaki kendi hanesinde okunacaktır.

 

Taziye için telefon:

0541 544 2614 eşi Murat Şahin


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Mevlut bekcı 1 hafta önce

ALLAH RAHMET EYLESİN

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Bahittin Saykın ALMANYA 1 hafta önce

Merhumeye Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.

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Mehmet kaya 1 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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Ahmet Arzu 1 hafta önce

Allahrahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah

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Ali Akarsu 1 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun Ailesine sabırlar dilerim

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Hüseyin önat 1 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun. Sevdiklerine sabırlar diliyorum. Başınız sağolsun.

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Hamza Topsakal 1 hafta önce

Merhum şengül kardeşimize Allahdan rahmet eşine evladına kardeşlerine ve sevenlerine muhterem arkadaşım hasan mete nezdinde baş sağlığı dilerim merhumun toprağı bol mekanı cennet olur inşAllah

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Yaşar örnek Allah rahmet etsii 1 hafta önce

Allah rahmet etsin tüm yakınlarının başı dagolsun

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