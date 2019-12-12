Ekinözü içmeler mahallesinden Çırakbekir Veli ve Döne Taşdemir'in kızı; Nebi Ahmet 'in gelini cezaevinden emekli gardiyan Mustafa Ezgin'in eşi, Hacer Karalar, Seda Uzun, Tuğba Öncül, Döne ve Murat ve Hatice Ezgi'nin anneleri Mikail Uzun , Bekir Karalar , Ahmet Öncül bacanakların kayınvalidesi on torun sahibi Senem Ezgin 67 yaşında 11 Aralık 2019 Çarşamba günü vefat etmiştir. Cenazesi 12 Aralık 2019 Perşembe günü öğle namazına müteakip Cela'da kaldırılacaktır . Kur'an-ı Kerim'i kendi hanesinde yukarı içmelerde okunacaktır
Senem Ezgin 67 yaşında
Senem Ezgin 67 yaşında
12 Aralık 2019 Perşembe 00:08
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