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Şenay Altun 30 yaşında

Karahasanuşağı mahallesinden Gamber - Haney Altun ailesinin kızı

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Şenay Altun 30 yaşında

Karahasanuşağı mahallesinden Gamber - Haney Altun ailesinin kızı, Ali, Mehmet, Hanzey ve Songül Altun kardeşlerin kardeşi, Şenay Kaya, tedavi görmekte olduğu Gaziantep'te beyin kanaması sonucu 23.11.2016 çarşamba günü vefat etmiştir.

Cenazesi yurtdışında ikamet eden aile fertlerinin gelmesine müteakip Karahasanuşağı mahallesi mezarlığına defnedilecektir.

Kur’an’ı Karahasanuşağı mahallesi kendi hanesinde okunacaktır.

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MEHMET GÜNEŞ[tedaş] 1 ay önce

MERHUME ŞENAY ALTUN HANIMA CENABI ALLAHTAN RAHMET KEDERLİ AİLESİNE SEVENLERİNE TÜM EŞ DOST HISIM VE AKRABALARINA BAŞ SAĞLIĞI DİLERİM.MEKANI CENNET OLSUN.

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Rüsdem Demireğen rusya 1 ay önce

Allah rahmet eylesin mekani cennet olsun sevenler başa sagolun

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mevlüt akın 1 ay önce

ALLAH rahmet eylesin

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Hacı Durdu CEHİZ 4 hafta önce

Merhumeye Allah'tan Rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.Mekanı Cennet olsun.Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü-sakarya

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