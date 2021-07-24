Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner136
Tokyo’da şanlı bayrağımızı hemşerimiz Merve Tuncel dalgalandırdı
Tokyo’da şanlı bayrağımızı hemşerimiz Merve...
20 metrelik köprüden uçan kamyonet, baba ve kızına mezar oldu
20 metrelik köprüden uçan kamyonet,...
Elbistanlı okçular, Açık Hava Şampiyonası elemelerine adlarını yazdırdı
Elbistanlı okçular, Açık Hava Şampiyonası...
Ünal: “Elbistan’a yapılacak yatırımlarda yeni bir aşamaya geçiyoruz”
Ünal: “Elbistan’a yapılacak yatırımlarda yeni...
Kısıtlamasız ilk bayram heyecanı çarşı pazara da yansıdı
Kısıtlamasız ilk bayram heyecanı çarşı...
banner191
banner162

Şemsi Göztaşı 76 yaşında  

Şemsi Göztaşı 76 yaşında  
banner167

Şemsi Göztaşı 76 yaşında  

Elbistan Ceyhan mahallesinden eski (şöför) Yusuf Kenan Göztaşı'nın eşi, Göksun'dan Abidin ve Zekiye Demirci ailesinin kızı, Ali İhsan, Atilla, Aysel, Nejla çarşı esnaflarından berber Oğuzhan ve Mehmet  Göztaşı kardeşlerin annesi, Hacı Kurtdere ve Erdal Nohut'un kayınvalidesi Şemsi Göztaşı vefat etmiştir .

Cenazesi 24 Temmuz 2021 Cumartesi günü öğle namazına müteakip cenaze namazı kılınarak Hocazade mezarlığına defnedilecektir.

Taziye için telefonlar :

Eşi Yusuf Kenan  0542 389 14 57

Oğlu Ali İhsan 0546 226 07 99

Oğlu Oğuzhan 0543 310 43 88

Oğlu Mehmet 0544 848 46 46

Damadı Erdal 0543 207 37 57

Damadı Hacı 0543 255 61 93

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Şemsi Göztaşı 76 Yaşında