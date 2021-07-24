Şemsi Göztaşı 76 yaşında

Elbistan Ceyhan mahallesinden eski (şöför) Yusuf Kenan Göztaşı'nın eşi, Göksun'dan Abidin ve Zekiye Demirci ailesinin kızı, Ali İhsan, Atilla, Aysel, Nejla çarşı esnaflarından berber Oğuzhan ve Mehmet Göztaşı kardeşlerin annesi, Hacı Kurtdere ve Erdal Nohut'un kayınvalidesi Şemsi Göztaşı vefat etmiştir .

Cenazesi 24 Temmuz 2021 Cumartesi günü öğle namazına müteakip cenaze namazı kılınarak Hocazade mezarlığına defnedilecektir.

Taziye için telefonlar :

Eşi Yusuf Kenan 0542 389 14 57

Oğlu Ali İhsan 0546 226 07 99

Oğlu Oğuzhan 0543 310 43 88

Oğlu Mehmet 0544 848 46 46

Damadı Erdal 0543 207 37 57

Damadı Hacı 0543 255 61 93