Şemsettin Yıldırım 76 yaşında,
Çiçek mahallesinden Aydın, Harun, Mehmet, Rekibe ve Hasibe Yıldırım kardeşlerin babası, Faruk ve Ömer Yıldırım'ın amcası, Sanayi esnaflarından Abdurrahman, Hasan, Osman, Hakkı ve Mehmet Ünal kardeşlerin eniştesi, şıhların kabilesinden Şemsettin Yıldırım vefat etmiştir.
cenazesi 22 Haziran 2021 Salı günü öğlen namazından sonra çiçek mahallesi merkez camiinden kaldırılacaktır.
Taziye için telefonlar
oğlu mehmet yıldırım
0 541 910 37 39
0 554 619 27 45 Aydın
0 535 574 70 72 Harun