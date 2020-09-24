banner136
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Semiye Çelenk 75 yaşında

Semiye Çelenk 75 yaşında
banner17
banner43

Kızılcaoba mahallesinden merhum Mevlüt ve Şadiye Corcu’nun kızı; emekli öğretmen Fethi Çelenk’in eşi, Bennur, Aynur, Şennur, Ahsen, Feryal, merhum Nuref ve Cumhur Çelenk’in anneleri, merhum Ali, Hayri, Necati, Cevdet, Nejdet ve Recep kardeşlerin kız kardeşi, Semiye Çelenk vefat etmiştir.
Cenazesi 24 Eylül 2020 Perşembe günü ikindi namazına müteakiben Ulu caminde namazı kılınarak Gariplik mezarlığına defnedilecektir.
Taziye telefonu:
Oğlu Cumhur Çelenk 0542 732 67 23
Kardeşi Necati Değirmencioğlu 0506 394 29 29


Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Semiye Çelenk 75 Yaşında
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
NECDET DEGIRMENCIOGLU. 5 saat önce

CANIM ABLACIĞIM MEKANIN CENNET OLSUN RUHUN ŞAD OLSUN SENİ COK OZLUYECEGİZ SENİ HER GÖRDÜĞÜMDE ANAMI HATİRLARDİM

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
OSMAN ŞAHİN İZMİR 5 saat önce

Allah rahmet eylesin,mekânı cennet olsun kabri nurla dolsun Fethi Hocam ve yakınlarının başı sağolsun.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Hamdi olgun 4 saat önce

Merhumeye Allah'tan rahmet ailesine başsağlığı dilerim mekanı cennet olsun

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Rahmi Güllü 4 saat önce

Allah rahmet eylesin, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum, mekanı cennet olsun.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
DERVİŞ DOĞAN 4 saat önce

ALLAH. rahmet eylesin mekanı cennet olsun

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
ABDULLAH DEĞİRMENCİOĞLU 3 saat önce

ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANIN CENNET OLSUN İNŞALLAH ....

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Bilal sönmez 5 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah Ailesinin başı sağolsun

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Ali Akarsu Istanbul 5 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun ailesine sabırlar dilerim

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Tüm Yorumlar