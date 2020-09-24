Kızılcaoba mahallesinden merhum Mevlüt ve Şadiye Corcu’nun kızı; emekli öğretmen Fethi Çelenk’in eşi, Bennur, Aynur, Şennur, Ahsen, Feryal, merhum Nuref ve Cumhur Çelenk’in anneleri, merhum Ali, Hayri, Necati, Cevdet, Nejdet ve Recep kardeşlerin kız kardeşi, Semiye Çelenk vefat etmiştir.
Cenazesi 24 Eylül 2020 Perşembe günü ikindi namazına müteakiben Ulu caminde namazı kılınarak Gariplik mezarlığına defnedilecektir.
Taziye telefonu:
Oğlu Cumhur Çelenk 0542 732 67 23
Kardeşi Necati Değirmencioğlu 0506 394 29 29
Semiye Çelenk 75 yaşında
24 Eylül 2020 Perşembe 13:41
Kızılcaoba mahallesinden merhum Mevlüt ve Şadiye Corcu’nun kızı; emekli öğretmen Fethi Çelenk’in eşi, Bennur, Aynur, Şennur, Ahsen, Feryal, merhum Nuref ve Cumhur Çelenk’in anneleri, merhum Ali, Hayri, Necati, Cevdet, Nejdet ve Recep kardeşlerin kız kardeşi, Semiye Çelenk vefat etmiştir.
Allah rahmet eylesin,mekânı cennet olsun kabri nurla dolsun Fethi Hocam ve yakınlarının başı sağolsun.
Merhumeye Allah'tan rahmet ailesine başsağlığı dilerim mekanı cennet olsun
Allah rahmet eylesin, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum, mekanı cennet olsun.
ALLAH. rahmet eylesin mekanı cennet olsun
ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANIN CENNET OLSUN İNŞALLAH ....
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah Ailesinin başı sağolsun
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun ailesine sabırlar dilerim
CANIM ABLACIĞIM MEKANIN CENNET OLSUN RUHUN ŞAD OLSUN SENİ COK OZLUYECEGİZ SENİ HER GÖRDÜĞÜMDE ANAMI HATİRLARDİM