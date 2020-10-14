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Semiha Bektaş 81 yaşında

Semiha Bektaş 81 yaşında
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Gökçek mahallesinden merhum Mehmet Bektaş’ın eşi; Hacı Bayram , Ayşe, Harise, Kıymet,  Dilek, Hasan ve Abidin Bektaş kardeşlerin annesi, Mehmet Erkan, Ali Toprak, Hüseyin Bozkurt ve Hasan Gümüş bacanakların kayınvalidesi Semiha Bektaş 13 Ekim 2020  Salı günü vefat etmiştir. Cenazesi 15 Ekim 2020 (Perşembe) günü öğle namazı kılınarak Gökçek mahallesinde defnedilecektir.
Kur’an-ı Kerim’i oğlu Abidin BEKTAŞ’ın Yunus Emre mahallesi özge sokakta evinde okunacaktır.
 Taziye Telefonu:
Oğlu Bayram BEKTAŞ +90 (541) 254 40 46
oğlu Hasan BEKTAŞ        0 (545) 906 77 22
Oğlu Abidin BEKTAŞ       0 (505) 021 05 46


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