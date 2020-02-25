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Selvinaz Okur 89 yaşında

Selvinaz Okur 89 yaşında
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Izgın Mahallesi Mahmutlar kabilesinden merhum Mahmut Hacı’nın (Durmuş Ali) eşi, Cuma, öğretmen Mustafa, şeker personeli Recep ve EÜAŞ personeli Hacı Mehmet Okur kardeşlerin annesi, Nuri Ölç ve Ramazan Dere bacanakların kayınvalidesi, Fahrettin, Mevlüt, Zekeriya ve Ali Ece kardeşlerin kız kardeşi Selvinaz Okur vefat etmiştir. Cenazesi, 25 Şubat Salı günü öğle namazına müteakip Izgın Mahallesi’nde kılınacak cenaze namazı ile defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i, Battalgazi Mahallesi Paşalık Camii arkası Okur Apartmanı’nda okunacaktır.
Taziye için telefonlar:
0542 425 3935 oğlu Hacı Mehmet
0546 643 3428 oğlu Recep
0543 721 7611 oğlu Cuma
0505 734 5873 oğlu Mustafa
0542 520 4209 eniştesi Nuri

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Anahtar Kelimeler:
SelvinazOkur89Yaşında
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Nihat Gören 4 saat önce

Allah rahmet eylesin yakınlarının başı sağolsun

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Yılmaz kalkan 4 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah

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HÜSEYİN ÖNAT 4 saat önce

Rabbim rahmeti ile muamele etsin inşAllah. Nur içinde yatsın. Sevdiklerine sabırlar diliyorum. Başınız sağolsun.

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Hacı Durdu CEHİZ 3 saat önce

Merhumeye Allah'tan Rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.Mekanı Cennet olsun.Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü-sakarya

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Ali Akarsu İstanbul 3 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun Ailesine sabırlar dilerim

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AKİF SELÇUK (İstanbul) 3 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah sabırlar diliyorum

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Hacı mehmet DOĞAN ANKARA 2 saat önce

ınnalillah ve innaileyhi raciun ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet olsun okur ailesine baş sağlığı dileriz

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Yusuf demir 2 saat önce

Merhum selvinaz teyzeye Allah tan rahmet kederli okur ailesine başsağlığı diliyorum iyi bir komşu idi biz çok memnun idik rabbimden şefaati ile muamele eylesin...

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