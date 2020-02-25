Selvinaz Okur 89 yaşında

Izgın Mahallesi Mahmutlar kabilesinden merhum Mahmut Hacı’nın (Durmuş Ali) eşi, Cuma, öğretmen Mustafa, şeker personeli Recep ve EÜAŞ personeli Hacı Mehmet Okur kardeşlerin annesi, Nuri Ölç ve Ramazan Dere bacanakların kayınvalidesi, Fahrettin, Mevlüt, Zekeriya ve Ali Ece kardeşlerin kız kardeşi Selvinaz Okur vefat etmiştir. Cenazesi, 25 Şubat Salı günü öğle namazına müteakip Izgın Mahallesi’nde kılınacak cenaze namazı ile defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i, Battalgazi Mahallesi Paşalık Camii arkası Okur Apartmanı’nda okunacaktır.
Taziye için telefonlar:
0542 425 3935 oğlu Hacı Mehmet
0546 643 3428 oğlu Recep
0543 721 7611 oğlu Cuma
0505 734 5873 oğlu Mustafa
0542 520 4209 eniştesi Nuri
Allah rahmet eylesin yakınlarının başı sağolsun