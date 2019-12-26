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Selver Gedik 77 yaşında,

Selver Gedik 77 yaşında,

Selver Gedik 77 yaşında,

Aslen Bakraç Mahallesinden olup Elbistan Güneşli Mahallesinde ikamet eden Hacı Ali Gedik’in eşi, Doğan, Yusuf, Mehmet ve Şahin Gedik’in anneleri  Selver Gedik (77) vefat etti.
Cenazesi bugün öğle namazına müteakiben Elbistan Ulu Camiide kılınan cenaze namazının ardından Gariplik Mezarlığında toprağa verildi.
Kur’an-ı Kerim'i Elbistan’da Güneşli Mahallesi Binali Yıldırım Bulvarı No:24 de kendi hanesinde okunmaktadır. Taziye için, Yeğeni Mehmet Gedik-0 536 225 54 17


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