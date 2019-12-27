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Selma Sağır 53 yaşında

Selma Sağır 53 yaşında

Selma Sağır 53 yaşında
 Karaelbistan Mahallesi’nden Samittin Özcan’ın kızı, Ramazan Sağır’ın eşi, Saadet, Seniha, Saadettin ve Büşra kardeşlerin anneleri, Mehmet, Kerim, Gülümser, Sevgi Akdağ ile Hatice, Nuray, Kadriye, Murat, Mustafa, Recep, Sayit ve Nazlı Özcan kardeşlerin ablaları Selma Sağır vefat etmiştir. Cenazesi, 27 Aralık Cuma günü Cuma namazını müteakiben Ulu Cami’inde namazı kılınarak Gariplik Mezarlığı’na defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i, Karaelbistan Mahallesi, ikinci trafik ışığı Hüyük yolu üzerindeki kendi hanesinde okunacaktır.
Taziye için telefon: 0535 836 8471

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