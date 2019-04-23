Gamze, Turgay ve Gökay Gül kardeşlerin anneleri, Elbistan eşrafından Sandık Emini Ömer-Saime Onuk ailesinin kızı, Elbistan eşrafından fizik öğretmeni merhum Hayri Gül'ün eşi , merhumlar; şehit Yüzbaşı Sakıp Onuk, Müfettiş Ahmet Onuk, Emine Aktura, öğretmen Sami Onuk ve Terzi Selahattin Onuk ile halen Almanya’da yaşayan terzi Muhittin Onuk ve Ankara’da yaşayan Emel Özatay'ın kardeşleri, Nesrin Karaoğlan, Nevin Erdem, Nevra Erdem, Temel, Teoman, Tamer Özatay, Meltem Uludağ’ın teyzeleri, Selma Gül vefat etmiştir.

Cenazesi 25 Nisan 2019 Perşembe günü, Gaziantep’te Nakıpoğlu Camii’nde öğle namazını müteakip defnedilecektir.

Taziye için telefon:

0 533 350 35 53 oğlu Turgay Gül.