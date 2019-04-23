banner136
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Selma Gül

Selma Gül

Selma Gül

Gamze, Turgay ve Gökay Gül kardeşlerin anneleri, Elbistan eşrafından Sandık Emini Ömer-Saime Onuk ailesinin kızı, Elbistan eşrafından fizik öğretmeni merhum Hayri Gül'ün eşi , merhumlar; şehit  Yüzbaşı Sakıp Onuk, Müfettiş Ahmet Onuk, Emine Aktura, öğretmen Sami Onuk ve Terzi Selahattin Onuk ile halen Almanya’da yaşayan terzi Muhittin Onuk ve Ankara’da yaşayan Emel Özatay'ın kardeşleri, Nesrin Karaoğlan, Nevin Erdem, Nevra Erdem, Temel, Teoman, Tamer Özatay, Meltem Uludağ’ın teyzeleri, Selma Gül vefat etmiştir.

Cenazesi 25 Nisan 2019 Perşembe günü, Gaziantep’te Nakıpoğlu Camii’nde öğle namazını müteakip defnedilecektir.

Taziye için telefon:

0 533 350 35 53 oğlu Turgay Gül.

banner141

Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Yılmaz Kalkan 1 ay önce

ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşaAllah

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
ALİ KAYIRAN 1 ay önce

ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN AİLE YAKINLARININ BAŞI SAĞOLSUN

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Mevlüt ÇANAK 4 hafta önce

ALLAH rahmet eylesin.Mekanı cennet olsun!

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Hacı Durdu CEHİZ 4 hafta önce

Merhumeye Allah'tan Rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.Mekanı Cennet olsun.Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü-sakarya

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Münip özatay 4 hafta önce

Selam albaya Allahtan rahmet yakınlarına sabır versin başınız sağolsun

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Bahittin Saykın ALMANYA 4 hafta önce

Merhumeye Allah’tan rahmet yakınlarına başsağlığı dilerim.Mekanı cennet olsun.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Hamdi olgun 4 hafta önce

Merhumeye Allah'tan rahmet ailesine başsağlığı dilerim mekanı cennet olsun

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Mesut Köprübaşı 4 hafta önce

Selma Hanıma Allah'tan Rahmet Yakinlarina Başsağlığı dilerim...

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Tüm Yorumlar

banner129

banner119