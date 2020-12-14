Selçuk Durna 26 yaşında
14 Aralık 2020 Pazartesi 22:25
Selçuk Durna 26 yaşında
Karahüyük mahallesinden Çelebi ve Hülya Durna ailesinin oğlu, Mustafa Bulut’ un torunu, Abidin ve Hasan Durna ile Duran, Ömer ve Yusuf Bulut’ un yeğeni Selçuk Durna İstanbul'da vefat etmiştir.
Cenazesi 15 Aralık 2020 salı günü öğle namazına müteakip Hocazade camiinde cenaze namazı kılınarak Hocazade mezarlığına defnedilecektir.
Taziye Kümbet Mahallesi Ticaret Lisesi karşısı kendi hanesindedir
Taziye için telefonlar
0543 665 81 64 babası Çelebi Durna
0553 692 12 46 amcası Abdin
0544 341 03 81 amcası Hasan Durna
İlgili Galeriler
Anahtar Kelimeler:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
MEHMET BAYAZIT İHLAS MOTR V BİSLT 3 saat önce
ALLAH RAHMET EYLESİN BAŞINIZ SAĞOLSUN
Niyazi CERİTLİ 3 saat önce
Allah rahmet etsin mekanı cennet olsun ailesine sabırlar baş sağlığı dilerim
Emine Saykin Almanya 2 saat önce
Merhuma Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı dilerim. Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun.
Bahittin Saykın ALMANYA 2 saat önce
Merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekânı cennet olsun.
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun