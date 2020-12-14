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Selçuk Durna 26 yaşında

Selçuk Durna 26 yaşında
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 Selçuk Durna 26 yaşında 
Karahüyük mahallesinden Çelebi ve Hülya Durna ailesinin oğlu, Mustafa Bulut’ un torunu, Abidin ve Hasan Durna ile Duran, Ömer ve Yusuf Bulut’ un yeğeni Selçuk Durna İstanbul'da vefat etmiştir. 
Cenazesi 15 Aralık 2020 salı günü öğle namazına müteakip Hocazade camiinde cenaze namazı kılınarak Hocazade mezarlığına defnedilecektir. 
Taziye Kümbet Mahallesi Ticaret Lisesi karşısı kendi hanesindedir 
Taziye için telefonlar 
0543 665 81 64 babası Çelebi Durna 
0553 692 12 46 amcası Abdin 
0544 341 03 81 amcası Hasan Durna

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Adem Kancı 3 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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MEHMET BAYAZIT İHLAS MOTR V BİSLT 3 saat önce

ALLAH RAHMET EYLESİN BAŞINIZ SAĞOLSUN

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Niyazi CERİTLİ 3 saat önce

Allah rahmet etsin mekanı cennet olsun ailesine sabırlar baş sağlığı dilerim

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Emine Saykin Almanya 2 saat önce

Merhuma Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı dilerim. Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun.

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Bahittin Saykın ALMANYA 2 saat önce

Merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekânı cennet olsun.

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