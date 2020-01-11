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Şeker Arpacı 74 yaşında

Şeker Arpacı 74 yaşında

Şeker Arpacı 74 yaşında

Merhum Ali ve Merhume Zeynep Özcan'ın kızı TKİ'den emekli Hüseyin Arpacı'nın eşi, Elbistan Devlet Hastanesi personeli Ömer Arpacı, AKEDAŞ personeli Ali Arpacı, Samsun MEM Şube Müdürü Cuma Arpacı, Murat Arpacı, merhume Bağdat Danacı, Narin Kanmaz, Zafer Şahin, Yasemin Deveci, Zeynep Akdemir kardeşlerin annesi Şeker Arpacı 10 Ocak 2020 Cuma günü vefat etmiştir.

Cenazesi 11 Ocak  2020 Cumartesi Karaelbistan Mezarlığına ikindi namazına müteakip aile mezarlığına defnedilecektir.

Kur’an-ı Kerim’i Karaelbistan Endüstri Meslek Lisesi yanı kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye için telefon:

0 541 413 86 57 Ömer Arpacı     

0 544 262 91 17 Ali Arpacı


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Ali Akarsu 4 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun Ailesine sabırlar dilerim

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Hamdi olgun 4 saat önce

Merhumeye Allah'tan rahmet ailesine başsağlığı dilerim mekanı cennet olsun

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Yılmaz Kalkan 4 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun insaAllah

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Osman Şahin İzmir 3 saat önce

Şeker Ablama Yüce Rabbimden af ve mağfiret,kederli ailesine sabr-ı cemil niyaz ederim.Allah rahmet eylesin,mekânı cennet olsun.

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Muharrem Gulbay 3 saat önce

Merhumeye Allahtan rahmet kederli ailesine sabırlar dilerim Allahım taksiratını affetsin mekanı cennet olsun Allahım mağfiretiyle yargılasın toprağı bol yattığı yer cennet bahcesi olsun

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HÜSEYİN ÖNAT 3 saat önce

Rabbim rahmeti ile muamele etsin inşAllah. Nur içinde yatsın. Sevdiklerine sabırlar diliyorum. Başınız sağolsun.

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Bahittin Saykın ALMANYA 2 saat önce

Merhumeye Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.

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Ahmet Arzu 2 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah ailesine sabırlar dilerim

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