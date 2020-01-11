Şeker Arpacı 74 yaşında

Merhum Ali ve Merhume Zeynep Özcan'ın kızı TKİ'den emekli Hüseyin Arpacı'nın eşi, Elbistan Devlet Hastanesi personeli Ömer Arpacı, AKEDAŞ personeli Ali Arpacı, Samsun MEM Şube Müdürü Cuma Arpacı, Murat Arpacı, merhume Bağdat Danacı, Narin Kanmaz, Zafer Şahin, Yasemin Deveci, Zeynep Akdemir kardeşlerin annesi Şeker Arpacı 10 Ocak 2020 Cuma günü vefat etmiştir.
Cenazesi 11 Ocak 2020 Cumartesi Karaelbistan Mezarlığına ikindi namazına müteakip aile mezarlığına defnedilecektir.
Kur’an-ı Kerim’i Karaelbistan Endüstri Meslek Lisesi yanı kendi hanesinde okunacaktır.
Taziye için telefon:
0 541 413 86 57 Ömer Arpacı
0 544 262 91 17 Ali Arpacı
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun Ailesine sabırlar dilerim