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Seher Ülger 87 yaşında

Balıkçıl mahallesinden Mehmet Ülger'in eşi, Salih Kara'nın kızı,

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Seher Ülger 87 yaşında

Balıkçıl mahallesinden Mehmet Ülger'in eşi, Salih Kara'nın kızı, AEL'den emekli Hacı, Durmuş, Hasan, Naciye ve Meryem Ülger kardeşlerin annesi, Mehmet, Mesut, Ömer, Salih ve Murat Ülger'in babaanneleri, Seher Ülger, 21 Ekim 2016 günü vefat etmiştir.

Kur’an-ı Kerim’i Bahçelievler Mahallesi Esentepe Market arkasında kendi hanesinde okunmaktadır.

Taziye için telefonlar: 0 541 504 31 77 oğlu Hacı, 0 544 442 10 11 torunu Ömer.

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MEHMET GÜNEŞ [tedaş] 2 ay önce

MERHUME SEHER ÜLĞER TEYZEYE CENABI ALLAHTAN RAHMET KEDERLİ AİLESİNE SEVENLERİNE TÜM HISIM VE AKRABALARINA BAŞ SAĞLIĞI DİLERİM.MEKANI CENNET OLSUN

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mevlüt akın 2 ay önce

ALLAH rahmet eylesin

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mehmet 2 ay önce

Allah rahmet eylesin.

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Hacı Durdu CEHİZ 2 ay önce

Merhumeye Allah'tan Rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.Mekanı Cennet olsun.Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü-SAKARYA

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ahmet urgel 2 ay önce

ALLAH RAHMET EYLESIN MEKANI CENNET OLSUN CANIM BABAANNEM

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ahmet urgel 2 ay önce

ALLAH RAHMET EYLESIN MEKANI CENNET OLSUN CANIM BABAANNEM

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ahmet urgel 2 ay önce

ALLAH RAHMET EYLESIN MEKANI CENNET OLSUN CANIM BABAANNEM

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