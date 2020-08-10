Aslen Kahramanmaraş’tan Mustafa ve Ayşe Uylukçu’nun kızı; Emekli öğretmen Haşim Ceran’ın eşi, Behiye, Belgin, Benay Ceran kardeşlerin anneleri, Ali Kurnaz ve Erçin Bektur’un kayınvalideleri; Ela Almira, Göktuğ Uygar ve Kaan Ulaş’ın anneanneleri EÜAŞ’den emekli Seher Ceran yakalandığı amansız hastalık sebebiyle 9 Ağustos pazar günü vefat etmiştir. Cenazesi Kahramanmaraş Yolyanı köyüne defnedilmiştir. Kur’an-ı Kerim’i Adakule Sitesi kendi hanesinde okunacaktır.
Haşim Ceran : 0 (505) 358 11 96
Benay Ceran : 0 (554) 806 16 26
Ali Kurnaz : 0 (532) 430 74 06
Erçin Bektur : 0 (507) 138 03 99
Seher Ceran (62)
10 Ağustos 2020 Pazartesi 11:12
Aslen Kahramanmaraş’tan Mustafa ve Ayşe Uylukçu’nun kızı; Emekli öğretmen Haşim Ceran’ın eşi, Behiye, Belgin, Benay Ceran kardeşlerin anneleri, Ali Kurnaz ve Erçin Bektur’un kayınvalideleri; Ela Almira, Göktuğ Uygar ve Kaan Ulaş’ın anneanneleri EÜAŞ’den emekli Seher Ceran yakalandığı amansız hastalık sebebiyle 9 Ağustos pazar günü vefat etmiştir. Cenazesi Kahramanmaraş Yolyanı köyüne defnedilmiştir. Kur’an-ı Kerim’i Adakule Sitesi kendi hanesinde okunacaktır.
Allah rahmet eylesin.Mekanı cennet olsun.yakınlarına başsağlığı diliyorum.Ankara
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun ailesine sabırlar dilerim
ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet olsun
Allah Rahmet eylesin mekanı cennet olsun.Ailesine Allah sabırlar versin.
Allah rahmet eylesin,mekânı cennet olsun, kabri nurla dolsun,yakınlarının başı sağolsun.
Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun
Merhumeye Allahtan rahmet, başta Haşim hocam olmak üzere kederli ailesi ve sevenlerine başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Başınız sağolsun.
Merhume Seher hanıma Allahtan rahmet ailesine başsağlığı dilerim mekanı cennet olsun