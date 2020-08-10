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Seher Ceran (62)

Seher Ceran (62)
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Aslen Kahramanmaraş’tan Mustafa ve Ayşe Uylukçu’nun kızı; Emekli öğretmen Haşim Ceran’ın eşi, Behiye, Belgin, Benay Ceran kardeşlerin anneleri, Ali Kurnaz ve Erçin Bektur’un kayınvalideleri; Ela Almira, Göktuğ Uygar ve Kaan Ulaş’ın anneanneleri EÜAŞ’den emekli Seher Ceran yakalandığı amansız hastalık sebebiyle 9 Ağustos pazar günü vefat etmiştir. Cenazesi Kahramanmaraş Yolyanı köyüne defnedilmiştir. Kur’an-ı Kerim’i Adakule Sitesi kendi hanesinde okunacaktır.
Haşim Ceran : 0 (505) 358 11 96
Benay Ceran : 0 (554) 806 16 26
Ali Kurnaz : 0 (532) 430 74 06
Erçin Bektur : 0 (507) 138 03 99


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Seher Ceran (62)
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Hamdi olgun 14 saat önce

Merhume Seher hanıma Allahtan rahmet ailesine başsağlığı dilerim mekanı cennet olsun

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Hamdi Çimen 13 saat önce

Allah rahmet eylesin.Mekanı cennet olsun.yakınlarına başsağlığı diliyorum.Ankara

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Ali Akarsu Istanbul 13 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun ailesine sabırlar dilerim

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DERVİŞ DOĞAN 12 saat önce

ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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Ömer Özgen (İzmir) 12 saat önce

Allah Rahmet eylesin mekanı cennet olsun.Ailesine Allah sabırlar versin.

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OSMAN ŞAHİN İZMİR 12 saat önce

Allah rahmet eylesin,mekânı cennet olsun, kabri nurla dolsun,yakınlarının başı sağolsun.

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Hasan Battal 14 saat önce

Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun

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Edip KURTULUŞ 13 saat önce

Merhumeye Allahtan rahmet, başta Haşim hocam olmak üzere kederli ailesi ve sevenlerine başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Başınız sağolsun.

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