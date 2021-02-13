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Sefil Hacı Çimen 87 yaşında

Sefil Hacı Çimen 87 yaşında
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 Sefil Hacı Çimen 87 yaşında
İğde Mahallesinden Duran Ahmet ve Hatice Çimen ailesinin oğlu, Nevruz Çimenin eşi, şair Aşık Sefil Çimani'nin kardeşi, Nakşi, Ahmet, Nergiz, Selma, Yurdagül, Hatice, Kuduret, ve Ayşe kardeşlerin Babası Sefil Haci Çimen vefat etmiştir. 
Cenazesi 13 Şubat2 2021 cumartesi ikindi namazından sonra cenaze namazı kılınarak aile mezarlığına defnedilecektir.
Taziye için telefonlar :
0 544 414 81 61 Oğlu Ahmet ÇİMEN 
0 507 369 79 42 Oğlu Nakşi ÇİMEN
0541 502 22 03 Yeğeni Cemalettin ÇİMEN

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