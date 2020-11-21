Şefika (Güler) BİLGİN (88 YAŞINDA)

1932 Elbistan doğumlu, Merhum Ceza Baş Kâtibi H. Ahmet Güler ile Fatma (Dal) Güler’in kızı; Ali Bilgin Mutebere (Möhteber) Hanım’ın gelini; Merhum Terzi Davut’un eşi; Arif, Atıf ve Akif Bilgin kardeşlerin annesi; Fatma Şefika Çatalbaş, Ahmet Davut Bilgin, Furkan Bilgin, Miraç Bilgin, Dilara Hazar Bilgin’in, Esra Bilgin, Ebrar Bilgin, Erva Bilgin’in, Burak Bilgin ve MerveBilgin’in babaannesi; Merhum H. Avni Güler, Behiye Sarı, merhum Ruşen Güler, Sabiha Öktem, Hatice Özcan, Vecdi Güler ve Suzan Gürses’in kız kardeşleri; Senay Eren, Günay Varavir, Ali Tahsin Sarı, Nuray Karabulut; Fatih Öktem, Dilek Öktem, Pelin Kabak; Meltem Yıldırım, Tuğba Özcan’ın; Rahmi Gürses, Zeynep Akkaya’nın teyzesi; Zeynep Özlem Sırmatel’in Kurcebe Uğur Güler’in; Ahmet Cemal Güler, Mustafa Ragıp Güler, Şeyma Güler ve Hicret Güler’in halası; merhum Abdurrahman Güler, merhum Hafız Recep Güler, merhum Fatma Genç ile Merhum Şehisa Dal, merhum Halil Dal, Sidret Has, Emine Dal, Fadime Dal, merhum Sait Dal, merhum Yaşar Dal, merhum İsmet Dal, merhum Bekir Dal ve Meliha Kurt’un yeğeni; merhum Hafız Ali Güler, Dr. Behzat Güler, Hatice Çolak ve Mehmet Gülerin; Muhsin Güler’in, İhsan Güler’in, Bedriye Güler’in ve Sıtkı Güler’in amca kızı; 3 çocuk, 10 torun ve 12 torun çocuğu ninesi Şefika BİLGİN 20 Kasım 2020 tarihinde vefat etmiştir. Cenaze namazı 21 Kasım 2020 Cumartesi günü Ulu Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınarak Gariplik mezarlığına defnedilecektir.

NOT: Taziyeler, yasak nedeni ile sadece telefonla kabul edilecektir.

Oğlu: Arif BİLGİN - 0505 498 59 41

Oğlu: Akif BİLGİN - 0505 231 60 05

Kardeşi: Vecdi GÜLER - 0538 224 1080