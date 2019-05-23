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Şefika Doğan 85 yaşında,

Şefika Doğan 85 yaşında,

Şefika Doğan 85 yaşında,

Elbistan Kavallar Sülalesinden merhum Ahmet ve Zekiye Akçay ailesinin kızı, Şuracıoğlu ailesinden merhum Hacı Ömer Doğan'ın gelini, Remzi Doğan'ın eşi, merhum Münire Doğuç, Döne Erdoğan ve merhum Hakim Adil Akçay'ın kardeşi, Öğretmen Esat, Öğretmen Zeki, Asuman ve Öğr.Gör. Ahmet Doğan kardeşlerin annesi, Hatice ve Öğr. Üyesi Mevlüde Doğan'ın kayınvalidesi, Dr.Elif, Müh.Ömer Çağrı, Çağatay, Mehmet Sina ve Ahmet Alp'in babaanneleri, Sadık Doğuç ve Hakim Hüseyin Erdoğan'ın baldızı, Prof. Dr. Nuran Gürses ve Sağlıkcı Ziya Doğuç'un teyzeleri, Ecz. Özlem Gölbaşı ve  Müh.Hüseyin Akçay'ın halası, Şefika Doğan vefat etmiştir.
Cenazesi, 24 Mayıs 2019 Cuma namazına müteakip Ulu Camiinde kılınarak Hocazade mezarlığına defnedilecektir.
Kuran-ı Kerimi Pınarbaşı caddesi, Akat sokak (Kent Park Yanı) kendi hanesinde okunacaktır.

0 544 441 76 21 oğlu Esat

0 531 920 32 87 oğlu Zeki

0 535 845 59 58 oğlu Ahmet

 

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Bahittin Saykın ALMANYA 5 saat önce

Merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun

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SEMİH SEZER İSTANBUL 5 saat önce

MERHUMA ALLAHTAN RAHMET,YAKINLARINA BAŞ SAĞLIĞI DİLERİM.

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Ayhan DUMLUPINAR / SAMSUN 5 saat önce

Uzak değil ölüm yakın bütün kullara güzel ölüm nasip etsin Allah bütün insanlara, mekânımız cennet olsun kabrimiz iman dolsun Allah'ın huzurunda günahlarımız af olsun başımız sağ olsun. Ayhan DUMLUPINAR / SAMSUN

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Çetin Saykın Almanya 4 saat önce

Allah rahmet eylesin,mekănı cennet olsun.

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Ömer özgen 4 saat önce

Allah rahmet eylesin ,doğan ailesinin başı sağolsun mekanı cennet olsun.

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Faruk Özsolak/Ankara 4 saat önce

Merhûmeye Allah’tan Rahmet, Tüm eş dost ve akrabalarına baş sağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.

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