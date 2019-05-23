Şefika Doğan 85 yaşında,

Elbistan Kavallar Sülalesinden merhum Ahmet ve Zekiye Akçay ailesinin kızı, Şuracıoğlu ailesinden merhum Hacı Ömer Doğan'ın gelini, Remzi Doğan'ın eşi, merhum Münire Doğuç, Döne Erdoğan ve merhum Hakim Adil Akçay'ın kardeşi, Öğretmen Esat, Öğretmen Zeki, Asuman ve Öğr.Gör. Ahmet Doğan kardeşlerin annesi, Hatice ve Öğr. Üyesi Mevlüde Doğan'ın kayınvalidesi, Dr.Elif, Müh.Ömer Çağrı, Çağatay, Mehmet Sina ve Ahmet Alp'in babaanneleri, Sadık Doğuç ve Hakim Hüseyin Erdoğan'ın baldızı, Prof. Dr. Nuran Gürses ve Sağlıkcı Ziya Doğuç'un teyzeleri, Ecz. Özlem Gölbaşı ve Müh.Hüseyin Akçay'ın halası, Şefika Doğan vefat etmiştir.

Cenazesi, 24 Mayıs 2019 Cuma namazına müteakip Ulu Camiinde kılınarak Hocazade mezarlığına defnedilecektir.

Kuran-ı Kerimi Pınarbaşı caddesi, Akat sokak (Kent Park Yanı) kendi hanesinde okunacaktır.

0 544 441 76 21 oğlu Esat

0 531 920 32 87 oğlu Zeki

0 535 845 59 58 oğlu Ahmet