Sefer Gök 74 Yaşında
Akbayır mahallesinde merhum Sıttık ve Hatice Çınkı'nın damadı, merhum Fatma Gök'ün eşi, M.Mustafa Çınkı, Şazen Çınkı ve Meryem Çınkı'nın enişteleri, Ümit Gök ve Onur Gök kardeşlerin babası, Oğuz Gök'ün dedesi Sefer Gök 11 Ağustsos 2021 Çarşamba günü vefat etmiştir.
Cenazesi 12 Ağustos 2021 Perşembe günü Adana Kozan Eskimantaş köyünde cenaze namazı kılınarak Adana Kozan Eskimantaş köyüne defnedilmiştir.
Kur'an-ı Kerim'i köyünde okunmuştur.
Taziye için telefonlar:
0530 281 06 77 Oğlu Ümit Gök