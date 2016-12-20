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Sefer Burak 72 yaşında

Sefer Burak 72 yaşında

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Sefer Burak 72 yaşında

Kümbet mahallesinden K.Maraş DSİ personeli Samet, sanayi esnaflarından Ekrem ve Faruk, çarşı esnaflarından Saatçı Mustafa ve Mahmut Burak ile Serap Erdoğan ve Gül Kar kardeşlerin babası, Dede Erdoğan ve Polis memuru Yalçın Kar bacanakların kayınbabası, Kazım ve Hakan Erdoğan, Zerrin Seyirici, Zerrin Öztürk, Sefer, Büşra ve Esra Burak'ın dedesi Elbistan Ulu Cami emekli İmam Hatibi Sefer Hoca namı ile anılan Sefer Burak, 20 Aralık 2016 Salı günü vefat etmiştir.

Kur’an-ı Kerim’i Kümbet Mahallesi Ticaret Lisesi karşısı Cihangir Sitesi kendi hanesinde okunmaktadır.

Taziye için telefonlar:

0 553 776 16 45 oğlu Mustafa,

0 542 726 04 46 oğlu Samet,

0 553 224 46 46 oğlu Mahmut.

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MEHMET BAYAZIT İHLAS BİSİKLET 2 gün önce

ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN CÜMLETEN BAŞINIZ SAĞOLSUN

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ALİ GÖZÜKARA 2 gün önce

ALLAH cc RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN

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hulusi yüksel 2 gün önce

Allah rahmet eylesin ailesine

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Kemal GÖTÜRLER 2 gün önce

Allah rahmet eylesin tüm eş dost ve akrabalarının başı sağolsun

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MEVLÜT AKIN 2 gün önce

ALLAH RAHMET EYLESİN

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Eminçifliklimuğla 2 gün önce

Allah rahmet eylesin yakınlarının başısağolsun

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Fahri 2 gün önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun ailesinin başı sağolsun

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MEHMET GÜNEŞ[tedaş] 2 gün önce

ölüm her insana gelecek ummadığı bir anda imanımızı kuvvetli tutalım edelim hep Allaha dua yaşanmış güzel günlerin hatırına ölümü unutmayalım açıyı paylaşalım hepinizin tüm eş dost ve hısım akrabalarının bası sağ olsun.

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