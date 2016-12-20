Sefer Burak 72 yaşında

Kümbet mahallesinden K.Maraş DSİ personeli Samet, sanayi esnaflarından Ekrem ve Faruk, çarşı esnaflarından Saatçı Mustafa ve Mahmut Burak ile Serap Erdoğan ve Gül Kar kardeşlerin babası, Dede Erdoğan ve Polis memuru Yalçın Kar bacanakların kayınbabası, Kazım ve Hakan Erdoğan, Zerrin Seyirici, Zerrin Öztürk, Sefer, Büşra ve Esra Burak'ın dedesi Elbistan Ulu Cami emekli İmam Hatibi Sefer Hoca namı ile anılan Sefer Burak, 20 Aralık 2016 Salı günü vefat etmiştir.

Kur’an-ı Kerim’i Kümbet Mahallesi Ticaret Lisesi karşısı Cihangir Sitesi kendi hanesinde okunmaktadır.

Taziye için telefonlar:

0 553 776 16 45 oğlu Mustafa,

0 542 726 04 46 oğlu Samet,

0 553 224 46 46 oğlu Mahmut.