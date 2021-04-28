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Sefa Yalçınöz 44 yaşında

Sefa Yalçınöz 44 yaşında
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Maraba (çatova) Mahallesinden olup uzun yıllar Elbistan'da ikamet eden merhum Mustafa ve Ayşe Yalçınöz’ün oğlu, Mehmet, Hüseyin, Halis, Cuma, İsmail, Fatih, Resmiye, Semiye kardeşlerin kardeşi, Sıttık, Mehmet ve Salih Odacıoğlu kardeşlerin yeğeni, şeker fabrikasından emekli Rahmi Kul’un damadı, Ela ve Arda kardeşlerin babası, Ayşegül Yalçınöz’ün eşi, Sefa Yalçınöz vefat etmiştir.

Cenazesi öğle namazından sonra Ulu Camii’nde namazı kılınarak Gariplik Mezarlığına defnedilecektir.

Kur’an-ı Kerim’i ve taziyesi Battalgazi Mahallesi kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye için telefonlar:

0 532 175 83 32 Fatih Yalçınöz,

0 543 315 35 45 Halis Yalçınöz,

0 543 315 35 66 Mehmet Yalçınöz.

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Anahtar Kelimeler:
Sefa Yalçınöz 44 Yaşında
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