Sefa Şakalar 33 yaşında

Aslen Ekinözü Türkeli mahallesinden İbrahim ve Mualla Şakalar ailesinin oğlu, Devrim Şakalar’ın eşi, Çelikler Holding personeli Uğur, Hatice Şakalar kardeşlerin ağabeyi, Necati, Murat, Harun, Ferhat Şakalar’ın yeğeni. Battal, Cuma, Nihat, İsmail ve Çetin Firik’in yeğenleri, Sefa Şakalar vefat etmiştir.
Cenazesi ikindi namazına müteakip Gariplik Mezarlığına defnolunacaktır. Kur’an- ı Kerim’i memur site lojmanlarında kendi hanesinde okunacaktır.
Taziye için telefonlar:
0 544 572 36 50 babası İbrahim Şakalar
0 546 662 90 01 kardeşi Uğur Şakalar.
ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet olsun ailesine sabır versin başınız sağolsun.
Çok üzüldüm