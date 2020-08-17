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Sefa Şakalar 33 yaşında

Sefa Şakalar 33 yaşında
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Aslen Ekinözü Türkeli mahallesinden İbrahim ve Mualla Şakalar ailesinin oğlu, Devrim Şakalar’ın eşi, Çelikler Holding personeli Uğur, Hatice Şakalar kardeşlerin ağabeyi, Necati, Murat, Harun, Ferhat Şakalar’ın yeğeni. Battal, Cuma, Nihat, İsmail ve Çetin Firik’in yeğenleri, Sefa Şakalar vefat etmiştir.

Cenazesi ikindi namazına müteakip Gariplik Mezarlığına defnolunacaktır. Kur’an- ı Kerim’i memur site lojmanlarında kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye için telefonlar:

0 544 572 36 50 babası İbrahim Şakalar

0 546 662 90 01 kardeşi Uğur Şakalar.


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Sefa Şakalar 33 Yaşında
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kahraman yay 9 saat önce

ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet olsun ailesine sabır versin başınız sağolsun.
Çok üzüldüm

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Fırat DOĞANAY 9 saat önce

MEKANIN CENNET OLSUN INŞALLAH GÜZEL KARDESIM

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Hacı Durdu CEHİZ 9 saat önce

Merhuma Allah'tan Rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.Mekanı Cennet olsun.Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü-sakarya

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Bahittin Saykın ALMANYA 9 saat önce

Merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.

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Turan kral 8 saat önce

Allah rahmet eylesin.

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İrfan YILMAZ- İstanbul 8 saat önce

Merhuma ALLAH tan rahmet tüm yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dilerim mekanı cennet olsun

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Fransa 8 saat önce

Allah rahmet eylesin mekani Cennet olsun

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Sait anteplioglu 8 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun başınız sağolsun

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