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Sefa Özkara 71 yaşında

Kızılcaoba mahallesinden, merhum H.Mehmet ve Muhlise Özkara oğlu, Samiddin, Cenap, cezmi, Cuma, Fazilet Özkara ve Nesrin Gövce 'nin kardeşleri;Mehmet, Elif, Rukiye, Muhlise, Esvet ve Hümeyra kardeşlerin babası SEFA ÖZKARA (71) 07.10.2020 tarihinde vefat etmiştir.Cenazesi 08.10.2020 persembe günü öğle namazını müteabkiben iğde mahallesinde defnedilecektir. Taziye için telefonlar Oğlu Mehmet: 0 532 441 81 89 kardeşleri: cenap: 0 530 399 46 59 cezmi:0 505 485 83 61 Samiddin: 0 536 227 90 98

Sefa Özkara 71 yaşında
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