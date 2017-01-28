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Sefa Gözükara 61 yaşında

Eldelek mahallesinden Hacı ve Fadime Gözükara ailesinin oğlu,

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Sefa Gözükara 61 yaşında

Eldelek mahallesinden Hacı ve Fadime Gözükara ailesinin oğlu, Ahmet Çavuş namı ile anılan Ahmet Gözükara'nın damadı, Fikri, Şükrü, Sabri ve Yusuf Gözükara'nın eniştesi, Mehmet ve Semet Gözükara, Mualla Duran ile Yıldız Söylemezoğlu kardeşlerin kardeşi, Sevinç, Sevilay ve Sedef Gözükara kardeşlerin babası, Serpil Gözükara'nın eşi, Miktad Duran ve H. Mehmet Söylemezoğlu'nun kayınbiraderi, AEL’den emekli Sefa Gözükara, ikamet ettiği Mersin'de ani bir kalp krizi sonucu vefat etmiştir.

Cenazesi 28 Ocak 2017 Cumartesi günü ikindi namazına müteakip Mudat Camiinden alınarak Mezitli Mezarlığına defnedilecektir.

Kur’an-ı Kerim’i Mersin Yenişehir Menteş Mahallesi kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye için telefonlar:

0 505 757 30 44 kardeşi Mehmet,

0 532 346 57 08 kardeşi Samet.

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