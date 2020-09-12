Sefa (Celal) Kılıç 69 yaşında

Kandil köyünden Havalar kabilesinden merhum Sultan ve Mehmet Kılıç’ın Oğlu; Hacı, Mehmet, Güldane, merhum Remzi, Ali, Zeliha kardeşlerin kardeşi, İlknur, Günnur, Mehmet kardeşlerin babası Metin Turan ve Alpaslan Halaç’ın kayınbabası Sefa Kılıç ani bir kalp krizi sonucu vefat etmiştir.
Cenazesi 12 Eylül 2020 Cumartesi günü Saat:11.30'da Gariplik mezarlığında namazı kılınarak defnedilecektir.
Taziye telefonu:
Damadı Metin Turan : 0537 632 90 89
Damadı Alparslan Halaç :0544 717 46 93
Oğlu Mehmet Kılıç : 0541 350 24 50
Allah rahmet eylesin, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum, mekanı cennet olsun.