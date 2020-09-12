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Sefa (Celal) Kılıç 69 yaşında

Sefa (Celal) Kılıç 69 yaşında
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Kandil köyünden Havalar kabilesinden merhum Sultan ve Mehmet Kılıç’ın Oğlu; Hacı, Mehmet, Güldane, merhum Remzi, Ali, Zeliha kardeşlerin kardeşi, İlknur, Günnur, Mehmet kardeşlerin babası Metin Turan ve Alpaslan  Halaç’ın kayınbabası  Sefa Kılıç ani bir kalp krizi sonucu vefat etmiştir.

Cenazesi 12 Eylül 2020 Cumartesi günü Saat:11.30'da  Gariplik mezarlığında namazı kılınarak defnedilecektir.

Taziye telefonu:

Damadı Metin Turan : 0537 632 90 89

Damadı Alparslan Halaç :0544 717 46 93

Oğlu Mehmet Kılıç : 0541 350 24 50


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Sefa (Celal) Kılıç 69 Yaşında
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Rahmi Güllü 5 saat önce

Allah rahmet eylesin, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum, mekanı cennet olsun.

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Mehmet pamir (izmir) 6 saat önce

Allah rahmet eylesin mekani cennet olsun rabbim sevenlerine sabir versin inşAllah

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DERVİŞ DOĞAN 6 saat önce

ALLAH. rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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Hatıce özdemir 5 saat önce

Allahım rahmetiyle muamele etsinn

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Mikail özgen 5 saat önce

Allah rahmet eylesin

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Cuma Eser 6 saat önce

merhuma Allah tan rahmet ailesi ve yakınlarına baş saglıgı dilerim

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Murtaza AKKUŞ 6 saat önce

ALLAH RAHMET EYLESİN

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Sait anteplioglu 6 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun başınız sağolsun

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