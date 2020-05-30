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Sebiha Yetim

Sebiha Yetim
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Merhum Hatice ve Alirıza Uzman’ın kızı; Selahattin, Mehmet, Erol, Şaban kardeşlerin kız kardeşi, lokantacı Sefa Kılıç, TKİ personeli Enver Günal ve Adem Kaya bacanakların kayınvalidesi, Şeker personel şefi Bekir Aydın, Emine, Esvet, Mariye, Şengül ve Songül kardeşlerin annesi Almanya’da ikamet eden Sebiha Yetim vefat etmiştir. Kur’an-ı Kerim’i Yunus Emre mahallesi 4 nolu Sağlık Ocağı Karşısı Karanfil Apartmanında okunacaktır.

Taziye telefonları:

0537 464 22 74 damadı Sefa Kılıç

0536 680 53 71 damadı Enver Günal


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SebihaYetim
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Fransa 8 saat önce

Allah rahmet. eylesin mekani Cennet olsun

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Ali Akarsu İstanbul 9 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun Ailesine sabırlar dilerim

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Hacı Durdu CEHİZ 9 saat önce

Merhumeye Allah'tan Rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.Mekanı Cennet olsun.Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü-sakarya

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Mikail özgen 8 saat önce

Allah rahmet eylesin

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Bahittin Saykın ALMANYA 8 saat önce

Merhumeye Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.

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