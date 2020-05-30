Merhum Hatice ve Alirıza Uzman’ın kızı; Selahattin, Mehmet, Erol, Şaban kardeşlerin kız kardeşi, lokantacı Sefa Kılıç, TKİ personeli Enver Günal ve Adem Kaya bacanakların kayınvalidesi, Şeker personel şefi Bekir Aydın, Emine, Esvet, Mariye, Şengül ve Songül kardeşlerin annesi Almanya’da ikamet eden Sebiha Yetim vefat etmiştir. Kur’an-ı Kerim’i Yunus Emre mahallesi 4 nolu Sağlık Ocağı Karşısı Karanfil Apartmanında okunacaktır.
Taziye telefonları:
0537 464 22 74 damadı Sefa Kılıç
0536 680 53 71 damadı Enver Günal
Allah rahmet. eylesin mekani Cennet olsun