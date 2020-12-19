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Sebiha Cıngıl

Sebiha Cıngıl
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Merhum Mevlüt ve merhum Fadim Köşker ailesinin kızı merhum Nuri Cıngıl'ın eşi 
Hamit Cıngıl, Mehmet Cıngıl, Nurhal Yüzbaşı, Nurten Aktaş, Hacer Köşker kardeşlerin anneleri.
Hacı Yüzbaşı, Hikmet Köşker ve Erdal Aktaş'ın kayınvalideleri, merhum Hasan, merhum Hüseyin, merhum Durdu, Hacı Mustafa, Erdal, Mehmet Rıza , Ferid Köşker, merhum Hatice Bilici, Havva Gücük ve Seniha Aloğlu kardeşlerin kardeşi Sebiha Cıngıl vefat etmiştir.
Cenazesi 20 Aralık Pazar günü saat 12.00’de Gariplik mezarlığında Musalla da cenaze namazı kılınarak Gariplik Mezarlığına defnedilecektir.
Taziye telefonları
Hamit Cıngıl 0505 235 46 40
Mehmet Cıngıl 0553 934 02 12

Yerel Manşetler
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