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Sebiha Bak

Sebiha Bak
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Köprübaşı Mahallesi'nden Hacı Ömer ve Ayşe Köreli ailesinin kızı, merhum Bakoğlu  Ali Rıza Bak'ın eşi; Doğan ve Turan Bak, Güler Yüzbaşı, Şahnur Oduncu, Gülşen Karavul ve Fadime Giyer kardeşlerin annesi Sebiha Bak vefat etmiştir. Cenazesi, 26 Ağustos Çarşamba günü öğle namazına müteakip Ulu Camii'nde kılınarak Gariplik Mezarlığı'nda defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i, Kızılcaoba Mahallesi kendi hanelerinde okunacaktır.


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Sebiha Bak
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Ahmet Sungur 6 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun tüm yakinlarinin başi sag olsun

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Sait anteplioglu 5 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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Hamdi olgun 5 saat önce

Merhumeye Allah'tan rahmet ailesine başsağlığı dilerim mekanı cennet olsun

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Yılmaz kalkan 5 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah

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DERVİŞ DOĞAN 5 saat önce

ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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Duran Fındık Almanya 4 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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Necdet (ZOR) TÜMER Mersin 4 saat önce

Merhumeye Allahtan rahmet dilerim.

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Bilal sönmez 2 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah Ailesinin başı sağolsun

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