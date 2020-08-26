Köprübaşı Mahallesi'nden Hacı Ömer ve Ayşe Köreli ailesinin kızı, merhum Bakoğlu Ali Rıza Bak'ın eşi; Doğan ve Turan Bak, Güler Yüzbaşı, Şahnur Oduncu, Gülşen Karavul ve Fadime Giyer kardeşlerin annesi Sebiha Bak vefat etmiştir. Cenazesi, 26 Ağustos Çarşamba günü öğle namazına müteakip Ulu Camii'nde kılınarak Gariplik Mezarlığı'nda defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i, Kızılcaoba Mahallesi kendi hanelerinde okunacaktır.
Sebiha Bak
26 Ağustos 2020 Çarşamba 09:46
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Anahtar Kelimeler:Sebiha Bak
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Sait anteplioglu 5 saat önce
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun
Hamdi olgun 5 saat önce
Merhumeye Allah'tan rahmet ailesine başsağlığı dilerim mekanı cennet olsun
Yılmaz kalkan 5 saat önce
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah
DERVİŞ DOĞAN 5 saat önce
ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet olsun
Duran Fındık Almanya 4 saat önce
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun
Necdet (ZOR) TÜMER Mersin 4 saat önce
Merhumeye Allahtan rahmet dilerim.
Bilal sönmez 2 saat önce
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah Ailesinin başı sağolsun
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun tüm yakinlarinin başi sag olsun