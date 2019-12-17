Sebahattin Kara 47 yaşında,

Çiçek mahallesinden Mustafa ve Hurşit Kara ailesinin oğlu Erhan Kara, Aysel Erden, Fatma Türk, Nimet İlhan, Nursel Küçük, Ümmühani Hanlı ve Songül Karaca kardeşlerin kardeşi, Ayfer Kara'nın eşi, Hiranur, Hayrunisa ve Şevval kardeşlerin babası,Çetin Erden, Seyfi Ali Türk, Sıddık İlhan, Talip Küçük, Durmuş Hanlı ve Arif Karaca bacanakların kaynı, Sebahattin Kara 17 Aralık 2019 günü vefat etmiştir.

Kur'an-ı Kerim'i Çiçek mahallesi Kaşmir Halı karşısı (Çiçek girişi) kendi hanesinde okunmaktadır.

Taziye için telefonlar :

0 532 501 28 49 kardeşi Erhan Kara

0 543 671 64 09 eniştesi Seyfiali Türk