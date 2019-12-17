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Sebahattin Kara 47 yaşında,

Sebahattin Kara 47 yaşında,

Sebahattin Kara 47 yaşında,

Çiçek mahallesinden Mustafa ve Hurşit Kara ailesinin oğlu Erhan Kara, Aysel Erden, Fatma Türk, Nimet İlhan, Nursel Küçük, Ümmühani Hanlı ve Songül Karaca kardeşlerin kardeşi, Ayfer Kara'nın eşi, Hiranur, Hayrunisa ve Şevval kardeşlerin babası,Çetin Erden, Seyfi Ali Türk, Sıddık İlhan, Talip Küçük, Durmuş Hanlı ve Arif Karaca bacanakların kaynı,  Sebahattin Kara 17 Aralık 2019 günü vefat etmiştir.
Kur'an-ı Kerim'i Çiçek mahallesi Kaşmir Halı karşısı (Çiçek girişi) kendi hanesinde okunmaktadır.
Taziye için telefonlar :
0 532 501 28 49 kardeşi Erhan Kara
0 543 671 64 09 eniştesi  Seyfiali Türk
0 541 344 64 05 eniştesi Arif Karaca

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Ramazan sevgilli 7 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun başınız sağolsun

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Nihat Gören 7 saat önce

Allah rahmet eylesin yakınlarının başı sağolsun

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Sait Anteplioğlu 6 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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Nihat Gören 6 saat önce

Allah rahmet eylesin yakınlarının başı sağolsun

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Ali Akarsu 6 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun Ailesine sabırlar dilerim

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