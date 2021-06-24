Sebahattin Eser 90 yaşında

Kızılcaoba Mahallesi’nden merhum Ömer ve Lütfiye Eser ailesinin oğlu, merhum Yüksel Eser’in eşi, Durdu ve Ömer Eser ile Sündüz Usta kardeşlerin babası, sanayi esnaflarından Hayri Usta’nın kayınbabası, merhum Kadir, Azmi, Hikmet ve İbrahim Eser ile Fadime Ünlü ve Zehra Gövcecik kardeşlerin kardeşi şoför Sebahattin Eser vefat etmiştir. Cenazesi, 24 Haziran Perşembe günü ikindi namazına müteakip Ulu Cami’inden alınarak Gariplik Mezarlığı’nda defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i, Yeşilyurt Mahallesi Şehit Teğmen Harun Kılınç Ortaokulu karşısındaki hanelerinde okunacaktır.

Taziye için telefonlar:

0536 895 7257 kardeşi Azmi Eser

0541 324 1960 oğlu Durdu Eser

0544 341 0960 oğlu Ömer Eser

0545 366 0976 damadı Hayri Usta.