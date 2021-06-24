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Sebahattin Eser 90 yaşında

Sebahattin Eser 90 yaşında
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Kızılcaoba Mahallesi’nden merhum Ömer ve Lütfiye Eser ailesinin oğlu, merhum Yüksel Eser’in eşi, Durdu ve Ömer Eser ile Sündüz Usta kardeşlerin babası, sanayi esnaflarından Hayri Usta’nın kayınbabası, merhum Kadir, Azmi, Hikmet ve İbrahim Eser ile Fadime Ünlü ve Zehra Gövcecik kardeşlerin kardeşi şoför Sebahattin Eser vefat etmiştir. Cenazesi, 24 Haziran Perşembe günü ikindi namazına müteakip Ulu Cami’inden alınarak Gariplik Mezarlığı’nda defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i, Yeşilyurt Mahallesi Şehit Teğmen Harun Kılınç Ortaokulu karşısındaki hanelerinde okunacaktır.

Taziye için telefonlar:

0536 895 7257 kardeşi Azmi Eser

0541 324 1960 oğlu Durdu Eser

0544 341 0960 oğlu Ömer Eser

0545 366 0976 damadı Hayri Usta.

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Anahtar Kelimeler:
Sebahattin Eser 90 Yaşında
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Ömer Özgen 4 saat önce

Allah rahmet eylesin Mekanı cennet Allah ailesine sabırlar versin.Eser ailesinin başı sağolsun.

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Hamza ve gönülTopsakal 4 saat önce

Merhum sebahattin abiye Allahdan rahmet evlatlarına damadı hayri abiye kardeşlerine torunlarına yeğenlerine ve sevenlerine muhterem arkadaşlarım oğlu durdu ve damadi hayri ustam nezdinde baş sağlığı dilerim merhumun toprağı bol mekanı cennet olur inşAllah

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Niyazi CERİTLİ 4 saat önce

Allah rahmet etsin mekanı cennet olsun ailesine sabırlar baş sağlığı dilerim

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Akif KRAL 3 saat önce

Allah rahmet eylesin.Ailesi ve yakınlarının başı sağ olsun.

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Fatih Bozdoğan 3 saat önce

Allah rahmet eylesin başınız sağ olsun

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Bahittin Saykın ALMANYA 3 saat önce

Merhuma Allah’tan rahmet; yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekânı cennet olsun.

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Oktay Vural 2 saat önce

Allah rahmet eylesin

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Mesut kurtdede 2 saat önce

Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun

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