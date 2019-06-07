Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Sebahattin Baloğlu 70 yaşında

Sebahattin Baloğlu 70 yaşında

Sebahattin Baloğlu 70 yaşında

Aslen Güneşli Mahallesi’nde Arhazoğulları kabilesinden Ali ve Döne Baloğlu ailesinin oğlu, Naime Baloğlu’nun eşi, Ali, Gökhan, belediye personeli Adem ve Döndü kardeşlerin babası, Yaşar ve Aliye kardeşlerin kardeşi, Sebahattin Baloğlu vefat etmiştir. Cenazesi, 7 Haziran 2019 Cuma günü öğle namazına müteakip Hocazade Cami’inde cenaze namazı kılınarak defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i,Kümbet Mahallesi Yasemin Sokak’ta Hocazade Mezarlığı girişindeki kendi hanelerinde okunacaktır.

 Taziye için telefon:

0546 590 4788 oğlu Ali.


Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Hacı Durdu CEHİZ 13 saat önce

Merhuma Allah'tan Rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.Mekanı Cennet olsun.Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü-sakarya

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Hüseyin önat 13 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun sevdiklerine sabırlar diliyorum. başınız sağolsun

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Yilmaz kalkan 13 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşaAllah

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
cuma eser 13 saat önce

merhuma Allah tan rahmet ailesi ve yakinlarina bas sagligi dilerim

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Mehmet Akif iNAL 13 saat önce

Allah rahmet eylesin. Kederli ailesinin başısagolsun. Mekânı cennet olsun.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Hamdi olgun 13 saat önce

Merhuma Allah'tan rahmet ailesine başsağlığı dilerim mekanı cennet olsun

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Hamdi Çimen 12 saat önce

Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
ziya doğuç 12 saat önce

Allah rahmet eylesin

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Tüm Yorumlar

banner129

banner119