Sebahattin Baloğlu 70 yaşında

Aslen Güneşli Mahallesi’nde Arhazoğulları kabilesinden Ali ve Döne Baloğlu ailesinin oğlu, Naime Baloğlu’nun eşi, Ali, Gökhan, belediye personeli Adem ve Döndü kardeşlerin babası, Yaşar ve Aliye kardeşlerin kardeşi, Sebahattin Baloğlu vefat etmiştir. Cenazesi, 7 Haziran 2019 Cuma günü öğle namazına müteakip Hocazade Cami’inde cenaze namazı kılınarak defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i,Kümbet Mahallesi Yasemin Sokak’ta Hocazade Mezarlığı girişindeki kendi hanelerinde okunacaktır.
0546 590 4788 oğlu Ali.
Merhuma Allah'tan Rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.Mekanı Cennet olsun.Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü-sakarya