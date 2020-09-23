Kandil mahallesinden olup Esentepe mahallesinde ikamet eden Ahmet ve Fadime Alkaya ailesinin oğlu, Zeynep Alkaya’nın eşi, Mustafa ve Ali Alkaya’nın kardeşi, Cuma, Erol, Mansar, Ömer, Adem, yıldız, Leyla, Songül, Seher, Hatice ve Lütfiye kardeşlerin babası, Sazlı Mehmet Alkaya vefat etmiştir. Cenazesi 23 Eylül Çarşamba günü öğle namazına müteakiben Hocazade Camii’nde kılınarak Hocazade Mezarlığına defnedilecektir.

Kur’an-ı Kerim’i kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye için telefonlar:

0 542 219 82 72 torunu Mehmet,

0 542 347 24 79 oğlu Cuma.