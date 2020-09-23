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Sazlı Mehmet Alkaya

Sazlı Mehmet Alkaya
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Kandil mahallesinden olup Esentepe mahallesinde ikamet eden Ahmet ve Fadime Alkaya ailesinin oğlu, Zeynep Alkaya’nın eşi, Mustafa ve Ali Alkaya’nın kardeşi, Cuma, Erol, Mansar, Ömer, Adem, yıldız, Leyla, Songül, Seher, Hatice ve Lütfiye kardeşlerin babası, Sazlı Mehmet Alkaya vefat etmiştir. Cenazesi 23 Eylül Çarşamba günü öğle namazına müteakiben Hocazade Camii’nde kılınarak Hocazade Mezarlığına defnedilecektir.
Kur’an-ı Kerim’i kendi hanesinde okunacaktır.
Taziye için telefonlar:
0 542 219 82 72 torunu Mehmet,
0 542 347 24 79 oğlu Cuma.


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Sazlı Mehmet Alkaya
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ADNAN GÖNÇ 17 saat önce

ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN BAŞINIZ SAĞ OLSUN ADNAN GÖNÇ

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Mustafa KARADAS 17 saat önce

Mekani cennet olsun insAllah

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Sait anteplioglu 16 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun başınız sağolsun

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DERVİŞ DOĞAN 16 saat önce

ALLAH. rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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Yılmaz kalkan 16 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah

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Mehmet Erman (Hoca) 16 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah.

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Ekrem Alperen 14 saat önce

Allah rağmet eylesin mekanı cennet olsun yakınlarının başı sağolsun

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Fazlı Turk 13 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun yakınlarının başı sağolsun.

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