Altunelma Mahallesinden Duran Gedik’in eşi, Afşin Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Ali Gedik ve Ercan Gedik ile Sevgi Aktaş, Yıldız Terzi, Nebahat Binboğa ve Leyla Binboğa’nın anneleri, Cuma Aktaş, Ramazan Terzi, Afşin esnaflarından Lütfü Binboğa ve Gürsel Binboğa’nın kayınvalidesi, Satı Gedik, vefat etmiştir.
Cenazesi 10 Şubat 2017 Cuma günü Cuma namazına müteakip Altunelma Mahallesinde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecektir.
Kur’an-ı Kerim’i EÜAŞ Sosyal Tesisleri Site-1’de oğlu Hasan Ali Gedik’in evinde okunacak.
Taziye için telefon:
0 541 288 02 75 oğlu Hasan Ali Gedik.