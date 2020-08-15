Kümbet mahallesinden merhum Hacı Mehmet Kalkan'ın eşi, Garip, Mehmet, Mustafa, Hatice, Ümmiye, Halide, Gülizar, Zeynep ve Hacer kardeşlerin anneleri, Fikret, Özcan, Ali, Haydar Koyuncu, Kadir Ersoy, Seydi Coşkun ve Vecdi Perçin bacanakların kayınvalidesi Sariye Kalkan 15 Ağustos 2020 Cumartesi günü 81 yaşında vefat etmiştir. Cenaze namazı öğle namazına müteakip Hocazade camiinde kılınarak Hocazade mezarlığına defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i kendi hanesinde okunacaktır.
Taziye telefonları :
0 535 797 63 58 Oğlu Garip
0 542 816 00 14 Oğlu H. Mustafa
Sariye (Sare) Kalkan 81 Yaşında
15 Ağustos 2020 Cumartesi 14:57
Kümbet mahallesinden merhum Hacı Mehmet Kalkan'ın eşi, Garip, Mehmet, Mustafa, Hatice, Ümmiye, Halide, Gülizar, Zeynep ve Hacer kardeşlerin anneleri, Fikret, Özcan, Ali, Haydar Koyuncu, Kadir Ersoy, Seydi Coşkun ve Vecdi Perçin bacanakların kayınvalidesi Sariye Kalkan 15 Ağustos 2020 Cumartesi günü 81 yaşında vefat etmiştir. Cenaze namazı öğle namazına müteakip Hocazade camiinde kılınarak Hocazade mezarlığına defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i kendi hanesinde okunacaktır.
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun
ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet olsun yakınlarının başı sağolsun İstanbul